В Москве госпитализировали актрису Аллу Демидову

Советскую и российскую актрису, народную артистку РСФСР Аллу Демидову экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в «Гоголь-центре».

По словам собеседника агентства, актрису поместили в одну из московских клиник. В связи с этим спектакль «Ахматова. Поэма без героя» с участием Демидовой в «Гоголь-центре» отменили 7 апреля и перенесли на 22 июня.

Алла Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Она получила известность благодаря роли поэтессы Ольги Берггольц в картине «Дневные звезды». Кроме того, она запомнилась по ролям в фильмах «Шестое июля», «Чайка», «Зеркало» «Стакан воды», «Незримый путешественник», «Настройщик» и многих других. Актриса создала немало крупных работ в Театре на Таганке, играя в спектаклях «Тартюф», «Час пик», «Гамлет», «Деревянные кони», «Борис Годунов» и «Вишневый сад».

Демидова является лауреатом Государственной премии СССР (1977), лауреатом премии президента России (2001), лауреатом премии имени Станиславского (1993), а также ряда других премий в области кино и театра.