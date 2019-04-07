Вице-спикер Рады потребовала возбудить уголовное дело против Зеленского

Депутат фракции «Блок Петра Порошенко» и первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook потребовала возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

Претензии Геращенко связаны с высказываниями персонажа Зеленского в сериале «Слуга народа» — президента Василия Голобородько. Депутат утверждает, что Голобородько употребляет слова «олигофрены» и «дауны», а Зеленский, исполняя эту роль, оскорбляет людей с инвалидностью.

​Геращенко подчеркнула, что в «европейской Украине» подобные шутки и «язык ненависти» недопустимы. Она сообщила, что подготовила запросы в несколько инстанцией с просьбой дать правовую оценку высказываниям героя Зеленского. Депутат в том числе обратилась к МВД и главе ведомства Арсену Авакову с требованием возбудить против кандидата в президенты уголовное дело из-за дискриминации и разжигания вражды.

Второй тур выборов президента состоится на Украине 21 апреля. В нем примут участие Зеленский, который выиграл первый тур с результатом более 30%, и действующий президент Петр Порошенко. Перед вторым туром кандидаты договорились провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве и сдали анализы. Алкоголя и наркотиков в крови Зеленского и Порошенко тесты не обнаружили.