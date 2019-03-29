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МЧС проверило здания на Камчатке после землетрясения магнитудой 5,7

Оперативные группы ГУ МЧС по Камчатскому краю осмотрели социально-значимые объекты и здания краевого центра после землетрясения магнитудой 5,7 баллов. По итогам проверки значимых разрушений выявлено не было, пострадавших и погибших нет, ​сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю.

По данным сейсмостанции «Петропавловск», сейсмособытие произошло в Тихом океане утром 29 марта 2019 года в 10:07 по местному времени. Глубина — 98 километров. Эпицентр сейсмособытия находился в 300 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. В отдельных районах краевого центра ощущались подземные толчки силой до 2-3 баллов. 

Спасатели организовали взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов и с дежурно-диспетчерскими службами. Звонки в ЕДДС краевого центра, а также других районов Камчатского края от граждан не поступали. Социального напряжения среди населения нет.

Теги: Камчатка, землетрясение, ГУ МЧС, проверка
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