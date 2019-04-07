У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 6,3

Сильное землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у побережья Восточного Тимора, сообщают Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) и Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 21:55 по времени UTC (00:55 мск). Эпицентр землетрясения был в в 197 км от столицы – города Дили. Очаг стихии залегал на глубине 538,5 км.

Угроза цунами не объявлялась, о жертвах или разрушениях не сообщается.

3 апреля землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали на восточном побережье Тайваня. Эпицентр был в 28 км к северо-западу от города Тайдун, информации о пострадавших и разрушениях также не было.



