СМИ сообщили о ликвидации 70 боевиков ИГ в Афганистане

В ходе спецоперации в Афганистане были убиты по меньшей мере 70 боевиков местной ячейки террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на военные источники.

Операция прошла 6 апреля в провинции Нангархар на востоке страны. По данным собеседников агентства, также был уничтожен склад оружия.

В марте СМИ сообщали, что в Афганистане ликвидировали более 60 боевиков «Талибана» (террористическое движение, запрещено в России). Среди убитых был полевой командир, ответственный за «содействие, организацию и осуществление нескольких убийств государственных служащих».

В феврале сенат США принял поправку, которая признает прогресс в борьбе с ИГ в Афганистане, но предупреждает, что «стремительный уход» американских военных из этой страны может дестабилизировать регион. Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что американские военные могут «быстро вернуться» в республику, если возникнет такая необходимость.





