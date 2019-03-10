СМИ сообщили о ликвидации более 60 боевиков «Талибана» в Афганистане

СМИ сообщили о ликвидации более 60 боевиков «Талибана» в Афганистане

В ходе отдельных операций афганских сил специального назначения и авиаударов в различных провинциях страны за последние сутки ликвидировано более 60 боевиков движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом со ссылкой на военные источники сообщает агентство Khaama Press.

Среди ликвидированных боевиков, по данным агентства, — полевой командир талибов Убайд, который был убит при авиаударе в провинции Вардак. Как полагают, боевик «несет ответственность за содействие, организацию и осуществление нескольких убийств государственных служащих», сообщил собеседник.

Всего в ходе операции в Вардаке ликвидировали не менее 29 боевиков. Кроме того, военные уничтожили заминированный автомобиль и ранили одного из командиров талибов. Подобные операции были проведены в других провинциях Афганистана.

В конце 2018 года на юго-востоке страны был ликвидирован лидер военного совета «Талибана». Вместе с ним, по данным полиции, погибли еще трое боевиков.