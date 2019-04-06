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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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При взрыве на подводной лодке в Иране погибли три человека

В результате взрыва на подводной лодке в Иране погибли три человека, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на власти.

Взрыв произошел в порту города Бендер-Аббас, в котором строят и ремонтируют военные суда. Во время ремонтных работ на подлодке три члена экипажа оказались заблокированы, они погибли.

О причинах взрыва не сообщается.

6 декабря в результате взрыва в иранской провинции Систан и Белуджистан погибли два человека, еще четыре пострадали. Власти считают произошедшее терактом, по их данным, нападавшие планировали взорвать отделение полиции.
 

Теги: Иран, взрыв, подводная лодка
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