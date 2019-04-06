При взрыве на подводной лодке в Иране погибли три человека

При взрыве на подводной лодке в Иране погибли три человека

В результате взрыва на подводной лодке в Иране погибли три человека, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на власти.

Взрыв произошел в порту города Бендер-Аббас, в котором строят и ремонтируют военные суда. Во время ремонтных работ на подлодке три члена экипажа оказались заблокированы, они погибли.

О причинах взрыва не сообщается.

6 декабря в результате взрыва в иранской провинции Систан и Белуджистан погибли два человека, еще четыре пострадали. Власти считают произошедшее терактом, по их данным, нападавшие планировали взорвать отделение полиции.

