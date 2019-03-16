Очевидцы сообщили о неизвестном объекте в небе над Красноярским краем

В Красноярском крае на автомобильный регистратор попал падающий неизвестный объект в небе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу Эвенкийского района.

«Видео было. Но что это за светящееся тело, сказать невозможно. Возможно, метеорит, возможно, что-то еще», — сказали в службе. Там добавили, что экстренные службы не поедут к предполагаемому месту падения, так как оно труднодоступно. Разрушений или последствий падения объекта не зафиксировано.

Ранее телеканал «Енисей» со ссылкой на очевидцев сообщил о падении небесного тела, похожего на метеорит, а также опубликовал видео.

В августе СМИ сообщили, что пользователи соцсетей опубликовали видеозапись, на которой видно, как по ночному небу над Уралом пролетают светящиеся зеленоватым светом шары. В управлении МЧС по ХМАО сообщили, что, по словам жителей округа, по небу «что-то летело».