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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Очевидцы сообщили о неизвестном объекте в небе над Красноярским краем

В Красноярском крае на автомобильный регистратор попал падающий неизвестный объект в небе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу Эвенкийского района.

«Видео было. Но что это за светящееся тело, сказать невозможно. Возможно, метеорит, возможно, что-то еще», — сказали в службе. Там добавили, что экстренные службы не поедут к предполагаемому месту падения, так как оно труднодоступно. Разрушений или последствий падения объекта не зафиксировано.

Ранее телеканал «Енисей» со ссылкой на очевидцев сообщил о падении небесного тела, похожего на метеорит, а также опубликовал видео.

В августе СМИ сообщили, что пользователи соцсетей опубликовали видеозапись, на которой видно, как по ночному небу над Уралом пролетают светящиеся зеленоватым светом шары. В управлении МЧС по ХМАО сообщили, что, по словам жителей округа, по небу «что-то летело».

Теги: Красноярский край, метеорит
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