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Украинский кризис ,  
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В Киеве при взрыве автомобиля пострадал человек

В Киеве взорвался автомобиль, пострадал человек, сообщается на сайте Нацполиции Украины по городу.

По ее данным, взорвался автомобиль Chevrolet Evanda, принадлежащий местной жительнице. Пострадавшего в результате взрыва госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

Следственный отдел полиции возбудил дело по ч. 3 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

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«112 Украина» со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова пишет, что во время взрыва пострадал «диверсант», пытавшийся установить мину. По его словам, взрыв произошел преждевременно. Журналист указал, что машина принадлежала офицеру украинской разведки, принимавшему участие в операции в Донбассе. Владелец автомобиля не пострадал.

В августе 2018 года в украинском городе Каменское взорвался автомобиль, в котором находился депутат местного горсовета Виталий Чернявский, он был госпитализирован. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Теги: Киев, взрыв, Украина, автомобиль
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