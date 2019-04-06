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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Кремль назвал «новой» идею участия Госдумы в формировании правительства

Кремль пока не обсуждал идею спикера Госдумы Вячеслава Володина законодательно допустить нижнюю палату парламента к формированию правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

​«Это новое предложение [для Кремля]», — подчеркнул он.

Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

Ранее Володин предложил внести поправки в Конституцию, которые позволили бы Госдуме принимать участие в выборе членов кабмина. Спикер нижней палаты отметил, что она как минимум должна быть частью соответствующих консультаций перед назначением человека на пост министра.

По мнению Володина, возможность для Думы предоставлять президенту свои предложения по составу правительства соответствует принципам баланса между ветвями власти. Кроме того, в этом случае министры могли бы работать более ответственно, подчеркивал чиновник.

Теги: Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Госдума
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