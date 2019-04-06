Песков заявил о желании Путина развеять страхи Эстонии из-за безопасности

Во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд Владимир Путин хочет развеять опасения своей коллеги в сфере безопасности. Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в интервью газете Postimees.

Он отметил, что конкретных решений после визита ждать не стоит. Главная цель встречи — «поближе познакомиться» и обсудить актуальные вопросы, подчеркнул Песков.

Ранее Кремль подтвердил, что Кальюлайд посетит Москву с официальным визитом в середине апреля. Это первый приезд главы Эстонии в Россию за восемь лет. Президент прибалтийской страны планирует открыть в Москве здание посольства республики, которое исторически было первым зарубежным представительством Эстонии, а также отметить людей, «которые ежедневно находятся на переднем крае внешней политики», говорил ранее советник президента по внешней политике Лаури Кууизинг.

В последний раз глава Эстонии приезжал в Россию в 2011 году — занимавший тогда этот пост Тоомас Хендрик Ильвес присутствовал на освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге.

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