Песков заявил о желании Путина развеять страхи Эстонии из-за безопасности

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,34 -0,14 EUR Бирж. 73,30 -0,18 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,77 64,92 EUR Нал. 73,85 72,94 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1215 -0,0009 BTC/USD Бирж. 5 044,40 -39,80 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
Песков заявил о желании Путина развеять страхи Эстонии из-за безопасности Политика, 11:40 Выходи на поле: где поиграть в футбол с друзьями на выходных РБК и Футболер, 11:32 WSJ узнала о продлении США отсрочки импортерам иранской нефти из-за Ливии Экономика, 11:23 МВД проверит сообщения о сборе данных о школьницах в хиджабах в Казани Общество, 11:19 СМИ анонсировали переход капитана сборной Бельгии в «Реал» Спорт, 11:00 Соловьев объяснил конфликт с польским политологом после спора о евреях Общество, 10:50 Инстаграм недели: модный Гриффиндор Стиль, 10:47 Вся правда о комбуче: насколько полезен чайный гриб Спецпроект РБК PINK, 10:41 Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства Политика, 10:38 Синоптики пообещали дождь в Москве 6 апреля Общество, 10:20 Чем Brexit грозит британским ученым Мнение, 10:03 Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры Бизнес, 10:02 В НХЛ определились все участники Кубка Стэнли Спорт, 09:57 Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в непристойном поведении Общество, 09:48
Политика ,  
0 
Песков заявил о желании Путина развеять страхи Эстонии из-за безопасности

Во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд Владимир Путин хочет развеять опасения своей коллеги в сфере безопасности. Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в интервью газете Postimees.

Он отметил, что конкретных решений после визита ждать не стоит. Главная цель встречи — «поближе познакомиться» и обсудить актуальные вопросы, подчеркнул Песков.

Ранее Кремль подтвердил, что Кальюлайд посетит Москву с официальным визитом в середине апреля. Это первый приезд главы Эстонии в Россию за восемь лет. Президент прибалтийской страны планирует открыть в Москве здание посольства республики, которое исторически было первым зарубежным представительством Эстонии, а также отметить людей, «которые ежедневно находятся на переднем крае внешней политики», говорил ранее советник президента по внешней политике Лаури Кууизинг.

В последний раз глава Эстонии приезжал в Россию в 2011 году — занимавший тогда этот пост Тоомас Хендрик Ильвес присутствовал на освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге.

Теги: Эстония, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Материалы по теме
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Политика
Кремль подтвердил визит президента Эстонии в Россию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter