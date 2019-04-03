Кремль подтвердил визит президента Эстонии в Россию

Москва получила запрос от Таллина о визите в Россию президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, встреча двух лидеров «планируется и готовится».

Ранее о том, что Кальюлайд посетит Москву 18 апреля, сообщили власти Эстонии. Подчеркивалось, что визит эстонского президента в Россию станет первым за восемь лет.

Кальюлайд намерена открыть здание посольства республики в Москве, которое исторически было первым зарубежным представительством Эстонии, а также отметить людей, «которые ежедневно находятся на переднем крае внешней политики», говорил ранее советник президента по внешней политике Лаури Кууизинг.