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Кремль подтвердил визит президента Эстонии в Россию

Москва получила запрос от Таллина о визите в Россию президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, встреча двух лидеров «планируется и готовится».

Ранее о том, что Кальюлайд посетит Москву 18 апреля, сообщили власти Эстонии. Подчеркивалось, что визит эстонского президента в Россию станет первым за восемь лет.

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Кальюлайд намерена открыть здание посольства республики в Москве, которое исторически было первым зарубежным представительством Эстонии, а также отметить людей, «которые ежедневно находятся на переднем крае внешней политики», говорил ранее советник президента по внешней политике Лаури Кууизинг.

Последний визит президента Эстонии в Россию состоялся в 2011 году — тогда занимавший эту должность Тоомас Хендрик Ильвес посетил повторное освящение церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге.
 

Теги: Дмитрий Песков, Эстония, Президент
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