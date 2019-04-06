Синоптики пообещали дождь в Москве 6 апреля

В субботу, 6 апреля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь, сообщает портал «Метеоновости».

Отмечается, что столичный регион будет находиться на периферии антициклона, температура воздуха составит от 7 до 9 градусов тепла, ветер — восточный, 3-8 м/с. При этом в сообщении подчеркивается, что, даже несмотря на комфортную погоду, метеозависимые люди могут испытывать недомогание и плохое самочувствие.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала РБК о погоде в Москве на следующей неделе. По ее словам, температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди.





