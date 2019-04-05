Синоптики предсказали до 14 градусов тепла в Москве на следующей неделе

Синоптики предсказали до 14 градусов тепла в Москве на следующей неделе

В середине следующей недели температура в Москве будет подниматься до 14 градусов тепла. Об этом РБК сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, средняя температура будет на 4 градуса выше климатической нормы: днем она составит от 9 до 14 градусов выше нуля, ночью — до плюс 6 градусов. «Будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди», — отметила Макарова.

В начале апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РБК, что прошедший март оказался одним из самых теплых в истории России. Месяц находится на третьем месте по уровню температур, а на первом — март 2017 года.