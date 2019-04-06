В США сочли возможный арест Гуаидо «последней ошибкой» Венесуэлы

Возможный арест лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо станет «последней ошибкой» для действующих властей страны во главе с президентом Николасом Мадуро. Об этом на телефонном брифинге заявил высокопоставленный чиновник администрации США, пишут ТАСС и «РИА Новости».​

По данным агентств, сотрудник администрации заявил, что последствия ареста Гуаидо станут «разрушительными» для Мадуро и что США пристально следят за ситуацией в стране. Он подчеркнул, что действующий президент Венесуэлы нарушает конституцию и способствует репрессиям, — и поэтому США, хоть и не хотят этого, в том числе рассматривают вариант военного вмешательства.

В начале апреля Национальное учредительное собрание Венесуэлы, лояльное Мадуро, сняло с Гуаидо депутатскую неприкосновенность. Отмечалось, что таким образом у властей появилась возможность уголовно преследовать оппозиционера и в будущем теоретически арестовать его.

Кроме того, расследование в отношении Гуаидо из-за его предполагаемой причастности к «актам насилия» в прошедшем январе уже ведет Генпрокуратура Венесуэлыю Лидеру оппозиции, в частности, запрещено покидать страну, хотя Гуаидо открыто нарушил этот приказ в феврале).