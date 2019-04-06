Из национальной галереи Армении пропало 626 экспонатов на сумму $240 тыс.

Генпрокуратура Армении выявила пропажу из национальной галереи в Ереване 626 экспонатов, общая стоимость которых оценивается в 120 млн драмов (порядка 246,7 тыс. долларов). Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства республики.

В рамках проведенного расследования выяснилось, что ГНКО «Выставочный центр» был реорганизован путем присоединения к ГНКО «Национальная галерея Армении». Министерство культуры должно было обеспечить работу по сдаче-приему имущества, а также провести инвентаризацию и утвердить акты передачи экспонатов. Для этого была создана комиссия, которая, не выполнила свои обязанности. Помимо этого выяснилось, что в фондах ГНКО «Выставочный центр» никогда не проводилась инвентаризация музейных ценностей.

Среди пропавших экспонатов — картина Мартироса Сарьяна «Здание армянской филармонии», которая оценивается в 60 млн драмов (более 120 тыс. долларов), а также артина Оганеса Зардаряна «Возрождение» стоимостью 2 млн драмов (более 4 тыс. долларов).

По факту исчезновения экспонатов Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело.