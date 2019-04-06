Из национальной галереи Армении пропало 626 экспонатов на сумму $240 тыс.

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,34 -0,14 EUR Бирж. 73,30 -0,18 Brent 69,94 +0,46% USD Нал. 65,88 64,53 EUR Нал. 73,94 72,53 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1215 -0,0009 BTC/USD Бирж. 5 053,10 -31,10 IMOEX 2 540,99 +0,22% RTSI 1 225,84 +0,48% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alexion $175 (+23,93%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+19,72%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Alexion $175 (+23,93%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+19,72%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
Из национальной галереи Армении пропало 626 экспонатов на сумму $240 тыс. Общество, 05:36 Глава РЖД заявил о планах построить в Петербурге железнодорожное кольцо Бизнес, 05:19 Войска Сараджа заявили об освобождении аэропорта Триполи от армии Хафтара Политика, 04:54 Руководители IT-компаний увидели в ИИ опасность «разучиться думать» Технологии и медиа, 04:19 Белый дом сообщил о достижении прогресса в переговорах по торговле с КНР Экономика, 04:03 Стадион запланировал мероприятие на день дебатов Порошенко и Зеленского Политика, 03:10 BMW выделит €1 млрд на оплату возможного штрафа из-за подозрений ЕК Бизнес, 02:56 Медведев заявил о необходимости изменений в системе образования Общество, 02:27 Медики извинились перед Зеленским за ошибку при сдаче анализов Политика, 02:07 Орешкин отреагировал на слова Климкина о причинах поражения Украины в ВТО Политика, 01:59 СМИ узнали о планах США внести КСИР в список террористических организаций Политика, 01:33 Совбез ООН потребовал прекратить военные действия в Ливии Политика, 00:56 Boeing анонсировала сокращение производства 737 МАХ с 52 до 42 в месяц Бизнес, 00:50 Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней Финансы, 00:43
Общество ,  
0 
Из национальной галереи Армении пропало 626 экспонатов на сумму $240 тыс.

Генпрокуратура Армении выявила пропажу из национальной галереи в Ереване 626 экспонатов, общая стоимость которых оценивается в 120 млн драмов (порядка 246,7 тыс. долларов). Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства республики.

В рамках проведенного расследования выяснилось, что ГНКО «Выставочный центр» был реорганизован путем присоединения к ГНКО «Национальная галерея Армении». Министерство культуры должно было обеспечить работу по сдаче-приему имущества, а также провести инвентаризацию и утвердить акты передачи экспонатов. Для этого была создана комиссия, которая, не выполнила свои обязанности. Помимо этого выяснилось, что в фондах ГНКО «Выставочный центр» никогда не проводилась инвентаризация музейных ценностей.

Общество
Работу Бэнкси в память о жертвах теракта украли из парижского «Батаклана»

Среди пропавших экспонатов — картина Мартироса Сарьяна «Здание армянской филармонии», которая оценивается в 60 млн драмов (более 120 тыс. долларов), а также артина Оганеса Зардаряна «Возрождение» стоимостью 2 млн драмов (более 4 тыс. долларов).

По факту исчезновения экспонатов Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело. 

Теги: Армения, кража, Уголовное дело
Материалы по теме
Из галереи в центре Москвы украли пять картин
Общество
Реставраторы проведут дублирование украденной картины Куинджи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter