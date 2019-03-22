Два самолета столкнулись в аэропорту вблизи Токио

В Японии в международном аэропорту Нарита, который расположен недалеко от Токио, столкнулись два грузовых самолета. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, инцидент произошел около 20:30 по местному времени (14:30 мск) 21 марта. Грузовой самолет авиакомпании All Nippon Airways (ANA) столкнулся с самолетом международной почтовой службы FedEx.

В результате аварии у самолета ANA оказалось повреждено хвостовое оперение, а у второго борта, согласно опубликованному видео, один из двигателей. Отмечается, что оба самолета должны были вылететь в Шанхай, однако из-за полученных повреждений вылеты пришлось отменить.

В связи со столкновением на время была закрыта одна из взлетно-посадочных полос аэропорта Нарита.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии запросило отчеты у аэропорта, который направлял воздушные суда на стоянку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.