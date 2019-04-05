Украинский министр анонсировал отмену поездов из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву будут отменены через несколько лет. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН.

Он пояснил, что в 2018 году Украина впервые зафиксировала больший пассажиропоток в сторону Евросоюза, чем в восточном направлении. По словам Омеляна, тренд на падение перевозок в сторону России сохраняется ежегодно, так как все больше украинцев осознают, что в ЕС можно зарабатывать больше, чем в России.

«Это направление умирает само по себе <...> Мы пошли естественным эволюционным путем. Я думаю, еще несколько лет, и мы закроем этот поезд», — заключил министр.

В январе Омелян говорил, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией неизбежно. До этого в декабре 2018 года его ведомство внесло в Раду соответствующий законопроект, который, впрочем, не затрагивает грузовые перевозки. При этом в феврале украинские перевозчики сообщали, что пассажирский поезд Киев — Москва по итогам 2018 года стал самым прибыльным железнодорожным сообщением на Украине.

Сейчас между двумя странами курсируют только поезда «Укрзализници» («Украинской железной дороги»). РЖД отказались от поездов на Украину за исключением транзитного поезда ​Москва — Кишинев, следующего через Киев. Авиасообщение между Россией и Украиной было полностью прекращено в октябре 2015 года.

