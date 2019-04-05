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Amazon $2 200 (+20,12%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Политика ,  
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Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе в Грозном

У появления флага Косово на стадионе «Ахмат-Арена» нет никакой политической подоплеки, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«За футбольный клуб «Ахмат» выступает спортсмен из Косово. Если в фан-зоне спорткомплекса «Ахмат-Арена» и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров также добавил, что отношение властей республики к этому вопросу «строго соответствует официальной позиции Российской Федерации».

Ранее посол Сербии в России Славенко Терзич обратил внимание на то, что на стадионе футбольного клуба «Ахмат» в Грозном висит флаг непризнанной республики Косово. По его словам, в Белграде этот факт вызывает крайнее удивление, так как Москва независимость Косово не признает. После этого МИД России указал властям Чечни на недопустимость использования символики «непризнанных квазигосударственных образований», писали «Известия».

После этого флаг Косово со стадиона в Грозном сняли, рассказал гендиректор стадиона Магомед Мацуев. По словам Мацуева, флаг провисел там несколько лет, так же как и флаги других стран, футболисты из которых выступали за «Ахмат». «Мы повесили флаг, чтобы футболисту было приятно <...> Мне сказали снять, я снял, уже с утра не висит», — сказал Мацуев.

​В составе «Ахмата» играет полузащитник Бернард Бериша, который выступает за сборную Косово.

Теги: Косово, Чечня, Рамзан Кадыров, клуб «Ахмат»
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