Со стадиона в Грозном убрали флаг Косово после жалобы Сербии

Футбольный клуб «Ахмат» убрал со своего домашнего стадиона в Грозном — «Ахмат Арены» — флаг Косово. Это произошло после жалобы ​посла Сербии в России Славенко Терзича, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора стадиона Магомеда Мацуева.

Он пояснил, что флаг находился на стадионе несколько лет. Его повесили после того, как игрок сборной Косово Бернард Бериша перешел в состав «Ахмата». «Мы повесили флаг, чтобы футболисту было приятно <...> Мне сказали снять, я снял, уже с утра не висит», — сказал Мацуев.

Представитель стадиона Рамзан Умаров добавил в беседе с «Чемпионатом», что на арене висели флаги и других стран, чьи представители выступали за «Ахмат». Их также решили убрать.

Ранее на флаг Косово на стадионе пожаловался посол Сербии в России Славенко Терзич после матча «Ахмата» со «Спартаком» 30 марта. Он отметил, что Россия не признает независимость Косово. После этого МИД указал властям Чечни на недопустимость использования символики «непризнанных квазигосударственных образований».