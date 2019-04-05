«Нафтогаз» засекретил контракт с председателем правления Коболевым

«Нафтогаз» отказался предоставить журналистам копию контракта, заключенного с председателем правления компании Андреем Коболевым, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ компании.

В письме «Нафтогаза» говорится, что запрашиваемая информация о размере зарплаты является персональными данными. «Информация является конфиденциальной и может быть распространена только с согласия лица, кроме случаев, определенных законом», — отмечается в сообщении компании.

В феврале украинские СМИ писали, что набсовет «Нафтогаза» одобрил продление контракта с Коболевым на условиях месячного оклада в размере 2,08 млн грн ($74,4 тыс.). При этом ранее он получал не только оклад, но и ежемесячную премию в размере до 200% оклада. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил, что власти не планируют продлевать контракт Коболева на существующих условиях.

В конце марта стало известно, что кабмин все же решил продлить контракт с Коболевым и всем правлением компании еще на год, а в 2020 году провести конкурс и выбрать новое правление «Нафтогаза». По словам Гройсмана, в новых контрактах членов правления будет содержаться требование об уменьшении на 50% уровня заработных плат и отмене премиальных выплат.