Начало строительства моста через Обь в ЯНАО перенесли на год

Начало строительства моста через Обь в ЯНАО перенесли на год

Строительство моста через Обь в Ямало-Ненецком автономном округе перенесли на 2020 год, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов, передает ТАСС.

«Говорим про активную стройку уже в следующий сезон. В этом сезоне не смогли строители выйти, придется нагонять», — сказал он. Артюхов пояснил, что появилась необходимость внести изменения в проект. Сейчас происходит его корректировка.

В мае 2018 года в Салехарде прошла церемония закладки капсулы в честь начала строительства моста через Обь, который должен связать город со станцией Лабытнанги. В августе Артюхов на встрече с президентом Владимиром Путиным говорил, что строительство моста планируется начать зимой.

Мост через Обь должен стать одним из ключевых элементов Северного широтного хода. СШХ должен пройти по маршруту Обская — Салехард — Надым и обеспечить связь транспортной системы России с Северным морским путем через порт Сабетта.