На Ставрополье из почтовой машины похитили два мешка денег

На Ставрополье из почтовой машины похитили два мешка денег

В Ставропольском крае трое неизвестных ограбили машину отделения связи. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, ограбление произошло в Вин-Садах Предгорного района. Неизвестные забрали два мешка денег и скрылись.

«Грабителей уже ищут. Уверен, преступники будут схвачены», — отметил губернатор, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю рассказали местному изданию «Вечерка», что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские также устанавливают точную сумму нанесенного ущерба.