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Экс-глава АКРА нашла работу в Deloitte

Бывший руководитель Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова начала работать в департаменте консультирования в области рисков Deloitte в качестве партнера. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В Deloitte уточнили, что Трофимова будет отвечать за консультирование в сфере управления кредитным риском, моделирования, корпоративного управления, а также за рейтинговое консультирование в России и странах СНГ.

Более того, Трофимову назначили заместителем гендиректора компании по исследованиям и вопросам интеллектуального лидерства.

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О решении Екатерины Трофимовой покинуть пост гендиректора рейтингового агентства АКРА стало известно в январе 2019 года. По ее словам, за три года существования агентства она «с опережением» выполнила все поставленные перед ней задачи. На посту главы АКРА 29 января Трофимову сменил Игорь Зелезецкий.

Теги: АКРА, Deloitte, работа, трудоустройство
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