Экс-глава АКРА нашла работу в Deloitte

Бывший руководитель Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова начала работать в департаменте консультирования в области рисков Deloitte в качестве партнера. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В Deloitte уточнили, что Трофимова будет отвечать за консультирование в сфере управления кредитным риском, моделирования, корпоративного управления, а также за рейтинговое консультирование в России и странах СНГ.

Более того, Трофимову назначили заместителем гендиректора компании по исследованиям и вопросам интеллектуального лидерства.

О решении Екатерины Трофимовой покинуть пост гендиректора рейтингового агентства АКРА стало известно в январе 2019 года. По ее словам, за три года существования агентства она «с опережением» выполнила все поставленные перед ней задачи. На посту главы АКРА 29 января Трофимову сменил Игорь Зелезецкий.