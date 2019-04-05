Власти предупредили о возвращении дачных пробок в Москву

ЦОДД наблюдает значительное увеличение числа машин, направляющихся из Москвы в область, с наступлением весенней и солнечной погоды. Об этом РБК сообщили Центре организации дорожного движения.

Накануне ближайших выходных 6 и 7 апреля специалисты спрогнозировали осложнение дорожной ситуации на границах столицы, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. Затруднения, связанные с поездками горожан на дачу, начнутся с 15:00 и продолжатся до 21:00 — 22:00 пятницы, 5 апреля.

В ЦОДД рекомендовали водителям соблюдать дистанцию и не превышать скорость из-за высокого риска ДТП, а также, по возможности, перенести поездки за город на внепиковые часы — до 15:00 и после 22:00.

Москвичам также напомнили, что на юго-востоке столицы будет ограничено движение из-за временного закрытия участка фиолетовой ветки метро.

