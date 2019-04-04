ЦОДД предупредил о пробках из-за строительства розовой ветки метро

В Москве ближе к вечеру ожидаются пробки до восьми баллов, в связи с чем ЦОДД рекомендовал пользоваться городским транспортом. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Днем загруженность дорог будет держаться на уровне 6-7 баллов, вечером возможно ухудшение до 8 баллов», — уточнили в ЦОДД, добавив, что движение уже местами затруднено.

Особо напряженным движение будет на юго-востоке в связи со строительством Некрасовской ветки метрополитена и планируемым закрытием участка фиолетовой ветки. На вылетных магистралях этого направления начали создавать дополнительные полосы на время компенсационных перевозок. ​В ЦОДД указали, что в центральной части города может быть ограничено движение из-за проводимых мероприятий на высоком уровне. В частности, в Москве с официальным визитом находится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Автомобилистам рекомендовали выбрать более позднее время для поездок — с 21:00.

В начале марта уровень загруженности московских дорог достиг максимального значения в 10 баллов.