Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «обычным процессом» желание людей эмигрировать вне зависимости от страны. В качестве примера он привел данные опроса международной компании Gallup, согласно которым больше одной пятой американцев хотят уехать из США, сообщает ТАСС.

«Эти исследования проводят разные компании в разных странах мира. Например, количество американцев, которые хотят эмигрировать из Америки, гораздо больше, чем одна пятая», — заявил Песков.

Ранее социологи Gallup сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать. 20% респондентов ответили, что хотели бы покинуть Россию и поселиться в другой стране. По словам Пескова, это обычный процесс, связанный с предпочтением некоторых категорий людей к более подвижному образу жизни.