«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по Москве-реке

Январская авария, в результате которой оказался затоплен Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе в Москве, может привести к переносу начала навигации по Москве-реке. Результатом станут серьезные финансовые потери

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Последствия январской аварии, в результате которой вода из Канала имени Москвы залила Тушинский тоннель, оказались серьезнее, чем предполагалось изначально, сообщает газета «Коммерсантъ». Выяснилось, что есть многочисленные провалы грунта, через которые просочилась вода. В результате принято решение не открывать навигацию на осушенном участке канала 24 апреля вместе с началом судоходства.

Руководство ФГБУ «Канал имени Москвы» заверяет, что работы по устранению проблем постараются завершить «в адекватные сроки». Пока в качестве ориентировочной цели называется 1 июня.

Однако президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что движение по каналу удастся возобновить летом из-за большого объема работ. Это в результате может привести к убыткам в размере 2 млрд руб. Грузопотоки придется переключать с рек на другие виды транспорта, а серьезнее всего пострадают порт «Коломна», промышленный порт в Ярославле и Южный порт в Москве.

Проблемы возникнут и у компаний, которые перевозят туристов по реке в центре Москвы. Объясняется это тем, что значительная часть прогулочных судов на зиму отправлялась в Химкинское водохранилище и Тверскую область. Попасть в центральную часть столицы часть из них сможет лишь в результате перехода через Волгу и Оку, однако в этом случае появятся дополнительные расходы на топливо. Кроме того, попасть в Москву они смогут не раньше второй половины мая, а значит, заработать на праздниках малому бизнесу не удастся.