В США арестовали отрубившего руку мужчине из-за кепки с лозунгом Трампа

Житель Сан-Франциско арестован после того, как отрубил руку мужчине из-за конфликта с кепкой, на которой был написан слоган президента США Дональда Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), сообщает NBC.

30-летний Леор Бергланд был задержан 3 апреля за то, что отрубил руку 27-летнему мужчине, когда тот попытался сбить с его головы кепку с лозунгом.

По данным полиции, нападение произошло на прошлой неделе, когда мужчины столкнулись возле площадки для катания на роликах в районе Филлмор в Сан-Франциско. 27-летний житель Беркли подошел к Бергланду, когда увидел его в знаменитой кепке и снял ее с головы Бергланда, за что тот отрубил ему руку мечом. Бергланд арестован и подозревается в покушении на убийство при нападении при отягчающих обстоятельствах и ношении скрытого оружия.