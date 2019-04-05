В Минэкономразвития допустили продление программы по Крыму до 2025 года

В Минэкономразвития допустили продление программы по Крыму до 2025 года

Власти рассматривают вопрос продления сроков реализации федеральной целевой программы развития Крыма до 2025 года и увеличение ее финансирования на 200 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра экономического развития России Сергея Назарова.

«Рассматривается вопрос дальнейшей пролонгации программы до 2025 года», — сказал Назаров. Он пояснил, что ряд объектов требует дополнительной оценки для финансирования и включения в программу, в том числе мостовой переход через Севастопольскую бухту и трасса на южном берегу Крыма.

По словам Назарова, в рамках программы в 2020–2025 годов предлагается выделить около 70 млрд руб. Севастополю и 130 млрд руб. Крыму. Этот вопрос правительство рассмотрит осенью, добавил он.

В феврале правительство утвердило госпрограмму по развитию Крыма на 2019–2022 годы, на финансирование проектов направят 310 млрд руб. Они будут направлены на развитие инфраструктуры, предпринимательства, автодорог и туристической сферы.