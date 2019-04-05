Мик Джаггер перенес операцию на сердце

Вокалист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно перенес операцию по замене сердечного клапана. Об этом сообщает журнал Billboard со ссылкой на источники.

По данным издания, операцию музыканту провели в Нью-Йорке. В настоящий момент он восстанавливается после хирургического вмешательства. Врачи все еще наблюдают за его состоянием, чтобы не возникло осложнений после замены сердечного клапана.

Джаггер, по словам источника, чувствует себя уже лучше, и в скором времени его могут выписать из клиники.

The Rolling Stones 30 марта объявила, что ей придется отложить предстоящий тур по Северной Америке из-за проблем со здоровьем Мика Джаггера. По словам представителя группы, врачи настояли на том, чтобы вокалист прошел курс лечения.

Рок-музыкант, в свою очередь, принес извинения своим фанатам за перенос концертов и пообещал сделать все возможное, чтобы вернуться на сцену как можно скорее.