Мик Джаггер отложил турне по США и Канаде из-за проблем со здоровьем

The Rolling Stones отложила предстоящий тур по Северной Америке из-за проблем со здоровьем вокалиста рок-группы Мика Джаггера. Об этом сообщил журнал
Rolling Stone со ссылкой на пресс-релиз коллектива.
«Врачи посоветовали Мику Джаггеру не участвовать в ближайшем турне, так как ему необходимо пройти курс лечения», — говорится в пресс-релизе.
Рок-музыкант в Instagram принес извинения своим фанатам за перенос концертов, на которые они уже купили билеты. Он пообещал сделать все возможное, чтобы вернуться на сцену как можно скорее.
Представитель группы отказался сообщить подробности о состоянии здоровья Джаггера.