Мик Джаггер отложил турне по США и Канаде из-за проблем со здоровьем

Мик Джаггер отложил турне по США и Канаде из-за проблем со здоровьем

The Rolling Stones отложила предстоящий тур по Северной Америке из-за проблем со здоровьем вокалиста рок-группы Мика Джаггера. Об этом сообщил журнал

Rolling Stone со ссылкой на пресс-релиз коллектива.

«Врачи посоветовали Мику Джаггеру не участвовать в ближайшем турне, так как ему необходимо пройти курс лечения», — говорится в пресс-релизе.

Рок-музыкант в Instagram принес извинения своим фанатам за перенос концертов, на которые они уже купили билеты. Он пообещал сделать все возможное, чтобы вернуться на сцену как можно скорее.

https://www.instagram.com/p/BvoiNMFnShv/

Представитель группы отказался сообщить подробности о состоянии здоровья Джаггера.