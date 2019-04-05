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Пенсионный фонд назвал срок перехода с бумажных СНИЛС на электронные

Все свидетельства обязательного пенсионного страхования с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) переведут из бумажного в электронный формат в течение трех месяцев. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

«Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно, в течение трех месяцев», — говорится в сообщении.

Как отметили в ПФР, теперь житель России будет получать информацию о своем страховом номере индивидуального лицевого счета в виде бумажного или электронного уведомления.

Уведомление нового образца будет содержать информацию о фамилии, имени, отчестве, поле, дате и месте рождения человека и сам СНИЛС. Электронное уведомление будет доступно в личном кабинете, а бумажное будут выдавать в клиентской службе, управлении ПФР или в многофункциональных центрах.

Более того, ему не нужно будет обращаться в пенсионную организацию, чтобы обменять документы, поскольку ранее выданное страховое свидетельство останется действительным. Тем не менее, обмену или восстановлению страховое свидетельство больше не подлежит — в случае утери документа россияне будут получать уведомления нового образца.

О том, что Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС, стало известно 3 апреля.

Теги: СНИЛС, перевод, формат
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