Агрегаторы такси протестируют систему контроля времени водителя за рулем

Агрегаторы такси «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему, которая контролирует время работы водителей на линии. Об этом говорится в совместном заявлении трех компаний, поступившем в РБК.

Согласно техническому протоколу, который разработали компании, мониторинг будет вестись по всей стране в режиме реального времени. В сообщении говорится, что инициатива направлена на то, чтобы исключить переработки водителей. «Сотрудничество происходит по закрытым каналам с полным соблюдением законодательства о персональных данных», — сказано в заявлении.

«Яндекс.Такси» и «Ситимобил» начали тестирование в Москве, Подмосковье и Ярославле. «Везет» находится в стадии интеграции технологии. После завершения тестирования компании начнут ограничивать доступ заказов для водителей, которые суммарно проработали на линии слишком долго, независимо от того, в каком из сервисов и когда они принимали заказы.

О том, что в Москве к началу 2020 года появится система, которая не будет допускать к заказам отработавших за рулем более восьми часов водителей, в марте рассказывал глава столичного дептранса Максим Ликсутов. По его словам, в прошлом году число аварий с участием такси возросло в Москве на четверть. Ведомство считает, что это связано в том числе с переработкой водителей.