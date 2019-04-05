Захарова прокомментировала обещание Омеляна въехать в Москву на танках

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который пригрозил въехать в Москву на танках «вместе с союзниками».

«Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете «вместе с союзниками на танках», находится в штате Айдахо, — написала она в своем Facebook. — Так что вперед и с песней!».

Заявление Омеляна было сделано в ответ на приглашение Союза транспортников России. Организация предложила прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства, которое состоится в Москве 23 апреля.

Украинский министр не раз призывал к ограничению транспортного сообщения с Россией, в частности, Омелян считает необходимым прекратить железнодорожное сообщение. По его мнению, это может поспособствовать развитию транспортной системы на Украине.