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Общество ,  
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В Барселоне задержали 66 граждан Грузии

В Барселоне в ходе спецоперации задержали 25 граждан Грузии, подозреваемых в квартирных кражах и участии в организованных преступных группах. Об этом говорится в сообщении на сайте грузинского МВД.

Еще 41 гражданина Грузии задержали за нарушение иммиграционных правил.

Как сообщает ведомство, операция под названием «Мэрилин-Так» была проведена 4 апреля на территории одной из бывших школ Барселоны, которую занимали участники преступной группировки. В ходе обысков силовики изъяли украденные вещи и деньги.

Всего было задержано более 100 граждан разных стран. В спецоперации участвовали 250 сотрудников правоохранительных органов Грузии и Испании.

Теги: Испания, Грузия, задержания
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