С Байконура к МКС по сверхкороткой схеме запустили космический грузовик

С Байконура к МКС по сверхкороткой схеме запустили космический грузовик

С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-11», запуск был показан в прямой трансляции «Роскосмоса».

Отделение третьей ступени ракеты запланировано на 14:10 мск, после этого корабль должен отправиться к станции по сверхкороткой схеме и сделать лишь два витка вокруг Земли. Стыковка со станцией должна состояться в 17:25 мск. Таким образом весь путь «Прогресса» займет 3 часа 24 минуты.​

Цель полета — доставка на борт Международной космической станции топлива, воды и других грузов. Первый старт по новой схеме состоялся в июле прошлого года, тогда был запущен корабль «Прогресс МС-09». Он долетел до МКС за 3 часа 39 минут.

Всего в программе полетов на 2019 год у «Роскосмоса» значится запуск семи космических кораблей — четырех пилотируемых «Союзов» и трех грузовых «Прогрессов». В частности, 6 июля на орбиту на корабле «Союз МС-13» отправятся космонавт Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган. Грузовые «Прогрессы» запустят 31 июля и 20 декабря.