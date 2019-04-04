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Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
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ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

«Они заявляют, в частности, что Российская Федерация непосредственно или косвенно несет ответственность за крушение самолета, а также не расследовала его или не сотрудничала с другими расследованиями», — говорится в документе суда.

Заявителями являются 380 человек из Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Нидерландов, Великобритании, США, Гонконга, Индонезии, Израиля, Малайзии, Филиппин и Вьетнама. Отмечается, что речь идет о двух жалобах: «Эйли и другие против России» от 16 мая 2016 года и «Энглайн и другие против России» от 23 ноября 2018 года.

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ЕСПЧ получил иск семей жертв крушения MH17 против России и Путина

В ноябре стало известно, что родственники 55 граждан Нидерландов, погибших в результате крушения самолета на востоке Украины, подали к России иск в ЕСПЧ. В мае 2016 года также сообщалось, что ЕСПЧ получил иск родственников жертв авиакатастрофы. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда назвала иск «кем-то организованным и спровоцированным актом».

Самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 года на востоке Украины. В результате погибли 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов.

Теги: ЕСПЧ, MH17, малайзийский Boeing
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