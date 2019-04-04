В iTunes и Play Market нашли призывающие к криминалу приложения

В iTunes и Play Market нашли призывающие к криминалу приложения

Ленинский районный суд Кирова по требованию региональной прокуратуры признал пропагандирующими криминал ряд приложений, распространяемых через онлайн-магазины iTunes и Play Market, и постановил заблокировать их. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.

В ведомстве рассказали, что эти приложения были обнаружены в ходе интернет-мониторинга. В них были выявлены элементы пропаганды криминала, оскорбления сотрудников правоохранительных органов, а также призывы к совершению преступлений.

Прокуратура выяснила, что эти приложения и содержащаяся в них информация находятся в свободном доступе, побуждая граждан, в частности, несовершеннолетних, к совершению различных преступлений.

«По данному факту прокурор Юрьянского района Кировской области направил в суд административное исковое заявление <...> о признании информации интернет-ресурсов запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.