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В iTunes и Play Market нашли призывающие к криминалу приложения

Ленинский районный суд Кирова по требованию региональной прокуратуры признал пропагандирующими криминал ряд приложений, распространяемых через онлайн-магазины iTunes и Play Market, и постановил заблокировать их. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.

В ведомстве рассказали, что эти приложения были обнаружены в ходе интернет-мониторинга. В них были выявлены элементы пропаганды криминала, оскорбления сотрудников правоохранительных органов, а также призывы к совершению преступлений.

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Прокуратура выяснила, что эти приложения и содержащаяся в них информация находятся в свободном доступе, побуждая граждан, в частности, несовершеннолетних, к совершению различных преступлений.

«По данному факту прокурор Юрьянского района Кировской области направил в суд административное исковое заявление <...> о признании информации интернет-ресурсов запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Суд, рассмотрев заявление, признал требования прокуратуры законными и обоснованными. Решение суда, как отметили в ведомстве, после вступления в законную силу будет направлено для исполнения в региональное управление Роскомнадзора.

Теги: iTunes, приложения, Киров, решение суда
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