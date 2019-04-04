В России появится первый иностранный арбитраж для коммерческих споров

В России появится первый иностранный арбитраж для коммерческих споров

К концу апреля в России появится первое иностранное арбитражное учреждение: совет при Минюсте выдал положительную рекомендацию Гонконгскому международному арбитражному центру. Спустя 15 дней его должны внести в реестр

Денис Новак (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Совет по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте России выдал свою рекомендацию Гонконгскому международному арбитражному центру (HKIAC) на создание в России постоянно действующего арбитражного учреждения. Об этом журналистам сообщил замминистра юстиции Денис Новак, передает «РИА Новости».

«За проголосовали 44 члена совета, двое против. Соответственно принято решение о выдаче рекомендации», — сказал Новак.

​Получение рекомендации — обязательное условие для создания в России арбитража для разрешения коммерческих споров. ​Новак подтвердил, что это первая иностранная организация, которой удалось получить рекомендацию Минюста, уточняет ТАСС. На основании этой рекомендации иностранное арбитражное учреждение включается в соответствующий перечень в течение 15 рабочих дней со дня заседания совета.

Таким образом, к 25 апреля HKIAC будет внесен в перечень Минюста и получит право разбирать арбитражные процессы на территории России.

Сейчас в России есть только четыре постоянно действующих арбитражных учреждения: