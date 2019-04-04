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В России появится первый иностранный арбитраж для коммерческих споров
К концу апреля в России появится первое иностранное арбитражное учреждение: совет при Минюсте выдал положительную рекомендацию Гонконгскому международному арбитражному центру. Спустя 15 дней его должны внести в реестр
Денис Новак (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Совет по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте России выдал свою рекомендацию Гонконгскому международному арбитражному центру (HKIAC) на создание в России постоянно действующего арбитражного учреждения. Об этом журналистам сообщил замминистра юстиции Денис Новак, передает «РИА Новости».

«За проголосовали 44 члена совета, двое против. Соответственно принято решение о выдаче рекомендации», — сказал Новак.

​Получение рекомендации — обязательное условие для создания в России арбитража для разрешения коммерческих споров. ​Новак подтвердил, что это первая иностранная организация, которой удалось получить рекомендацию Минюста, уточняет ТАСС. На основании этой рекомендации иностранное арбитражное учреждение включается в соответствующий перечень в течение 15 рабочих дней со дня заседания совета.

Таким образом, к 25 апреля HKIAC будет внесен в перечень Минюста и получит право разбирать арбитражные процессы на территории России.

Сейчас в России есть только четыре постоянно действующих арбитражных учреждения:

  • Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате;
  • Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате;
  • Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей;
  • Российский арбитражный центр при Российском институте современного арбитража.

29 марта вступили в силу поправки в закон об арбитраже, в соответствии с которыми право наделить ту или иную организацию статусом постоянно действующего арбитражного учреждения в России получил Минюст (ранее этим занималось правительство России).

Согласно поправкам, иностранному учреждению нужно убедить Минюст в том, что оно обладает «широко признанной международной репутацией». Совет при Минюсте рассудил, что у Гонконгского международного арбитражного центра такая репутация есть. В расчет принимались такие критерии, как вхождение в международные рейтинги, длительность осуществления деятельности, число рассмотренных дел с участием иностранных сторон (в том числе из России) и т.д.

О планах Гонконгского арбитража получить статус постоянно действующего в России в сентябре 2018 года писала газета «Коммерсантъ». По данным газеты, в документах, которые Гонконгский арбитражный центр подавал в Минюст, подчеркивалось, что организация «не планирует рассматривать внутренние споры между российскими сторонами». Если это так, то HKIAC будет исполнять функцию международного коммерческого арбитража с местом разбирательства в России (по образцу международных арбитражей в Стокгольме, Париже или Лондоне).

Эксперты арбитражной ассоциации РАА писали в октябре 2018 года (.pdf), что при успешном рассмотрении заявки HKIAC в Россию могут прийти международный арбитражный центр Сингапура, Венский центр и Азиатский международный арбитражный центр в Куала-Лумпуре.

РБК направил запрос в Минюст и в HKIAC.

Авторы: Наталья Демченко, Иван Ткачёв
Теги: Арбитраж, коммерческая деятельность, Гонконг, споры
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