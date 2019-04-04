В России появится первый иностранный арбитраж для коммерческих споров

Совет по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте России выдал свою рекомендацию Гонконгскому международному арбитражному центру (HKIAC) на создание в России постоянно действующего арбитражного учреждения. Об этом журналистам сообщил замминистра юстиции Денис Новак, передает «РИА Новости».
«За проголосовали 44 члена совета, двое против. Соответственно принято решение о выдаче рекомендации», — сказал Новак.
Получение рекомендации — обязательное условие для создания в России арбитража для разрешения коммерческих споров. Новак подтвердил, что это первая иностранная организация, которой удалось получить рекомендацию Минюста, уточняет ТАСС. На основании этой рекомендации иностранное арбитражное учреждение включается в соответствующий перечень в течение 15 рабочих дней со дня заседания совета.
Таким образом, к 25 апреля HKIAC будет внесен в перечень Минюста и получит право разбирать арбитражные процессы на территории России.
Сейчас в России есть только четыре постоянно действующих арбитражных учреждения: