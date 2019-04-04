Суд арестовал возможного организатора нападения на больницу в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об аресте до 29 мая предполагаемого организатора нападения на больницу в Курортном районе города Сергея Грудецкого. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в Telegram-канале.

Нападение на больницу №40 произошло 29 марта. Двое неизвестных, угрожая ножом, избили главного врача и руководителей информцентра и отдела материального обеспечения больницы. Нападавшие были в медицинских халатах, колпаках и с масками на лицах. Они также похитили из больничного сейфа 250 тыс. руб. и €2,5 тыс., после чего скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Подозреваемые — 45-летний Сергей Грудецкий, 42-летний Валерий Симбирев и 32-летний Алексей Симбирев — были задержаны в Петербурге, Тамбовской и Нижегородской областях соответственно. Организатором нападения следствие считает Грудецкого, а Симбиревых — исполнителями.

Пресс-служба судов уточняет, что Грудецкий не признал вину, а также отказался давать показания во время допроса.