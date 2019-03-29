В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб.

В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб.

Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Сегодня утром в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что два неизвестных похитили из медучреждения порядка 200 тыс. руб. На место прибыли сотрудники полиции для проведения оперативно-разыскных мероприятий, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в полиции.

Источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга сообщил РБК, что нападение совершено на больницу №40 в Курортном районе.

В начале февраля пьяный житель Петербурга напал на врача скорой помощи. «Местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу врача скорой помощи, прибывшего для оказания медицинской помощи его жене», — сообщили в управлении СК по городу. Инцидент произошел в доме на Гаванской улице.