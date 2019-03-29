В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб.

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,77 -0,17 EUR Бирж. 72,75 -0,10 Brent 68,53 1,89% USD Нал. 65,26 64,32 EUR Нал. 73,28 72,28 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1232 0,0007 BTC/USD Бирж. 4 177,00 84,49 IMOEX 2 506,91 0,58% RTSI 1 219,14 0,98% DJIA 25 717,46 0,36% Nasdaq 7 669,17 0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Газпром ₽181,44 (+20,54%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+17,04%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
BRENT $73 (+8,53%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19
Газпром ₽181,44 (+20,54%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+17,04%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
BRENT $73 (+8,53%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 12:58
Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине Политика, 14:33 Как получить налоговый вычет на доход от инвестиций: инструкция РБК и Сбербанк, 14:33 В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб. Общество, 14:20 Гонка на вымирание: убер-экономика проникает в неожиданные отрасли Pro, 14:17 Умерла сценарист «Последнего танго в Париже» Общество, 14:05 СМИ опубликовали первые чертежи iPhone XI Технологии и медиа, 14:05 В Киеве заявили о раскрытии работавших на спецслужбы России УНА и УПА Общество, 14:03 Стабильности не существует: как создать сеть бургерных РБК и «Билайн» Бизнес, 14:03 Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги Спорт, 13:59 Лавров назвал решение США о Голанах демонстрацией вседозволенности Политика, 13:58 Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного Политика, 13:49 Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы Политика, 13:40 Если не с кем поиграть в футбол: где найти свою команду РБК и Футболер, 13:33 Британский торговый реестр ликвидировал компанию Telegram Технологии и медиа, 13:21
Общество ,  
0 
В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб.

Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Сегодня утром в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что два неизвестных похитили из медучреждения порядка 200 тыс. руб. На место прибыли сотрудники полиции для проведения оперативно-разыскных мероприятий, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в полиции.

Источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга сообщил РБК, что нападение совершено на больницу №40 в Курортном районе.

В начале февраля пьяный житель Петербурга напал на врача скорой помощи. «Местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу врача скорой помощи, прибывшего для оказания медицинской помощи его жене», — сообщили в управлении СК по городу. Инцидент произошел в доме на Гаванской улице.

Теги: Санкт-Петербург, нападение, Больница
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter