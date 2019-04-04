Путин назвал Данелию неординарным человеком

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося режиссера Георгия Данелии, назвав его ярким и неординарным человеком. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Выдающийся режиссер <...> Георгий Николаевич Данелия создал фильмы, которые стали настоящим событием в отечественном кинематографе», — заявил Путин.

По его словам, режиссер через всю жизнь и творчество пронес уважение к зрителям, искусству и ценностям гуманизма.

Данелия умер 4 апреля. Ему было 88 лет. Он срежиссировал 19 картин, среди которых «Кин-дза-дза!», «Осенний марафон», «Я шагаю по Москве», «Афоня» и «Мимино». Коме того, он участвовал в написании сценария к фильму «Джентльмены удачи», а также сыграл 10 ролей в кинофильмах.