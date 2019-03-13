В московской школе опровергли данные о драке психолога и первоклассника

В московской школе опровергли данные о драке психолога и первоклассника

Исполняющая обязанности директора московской школы «Глория» Марина Макеева заявила, что драки между первоклассником и психологом, о которой сообщалось накануне, не было. Об этом говорится в сообщении школы, которое поступило в РБК из департамента образования Москвы

«В нашей школе после первого урока, действительно, произошел небольшой конфликт между учащимися, но никакой драки между первоклассником и психологом, о которой пишут некоторые СМИ, конечно, не было», — заявила Макеева.

Она рассказала, что один из первоклассников слишком шумно вел себя во время урока, из-за чего учитель принял решение отвести его к психологу. После общения со специалистом руководство школы приняло решение, что первокласснику лучше прийти в себя «в комфортной домашней обстановке».

«Мы связались с бабушкой, которая поддержала наше предложение и забрала ребенка домой. На данный момент нет причин для беспокойства», — уточнила ио директора.