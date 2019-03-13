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В московской школе опровергли данные о драке психолога и первоклассника

Исполняющая обязанности директора московской школы «Глория» Марина Макеева заявила, что драки между первоклассником и психологом, о которой сообщалось накануне, не было. Об этом говорится в сообщении школы, которое поступило в РБК из департамента образования Москвы

«В нашей школе после первого урока, действительно, произошел небольшой конфликт между учащимися, но никакой драки между первоклассником и психологом, о которой пишут некоторые СМИ, конечно, не было», — заявила Макеева.

Она рассказала, что один из первоклассников слишком шумно вел себя во время урока, из-за чего учитель принял решение отвести его к психологу. После общения со специалистом руководство школы приняло решение, что первокласснику лучше прийти в себя «в комфортной домашней обстановке».

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«Мы связались с бабушкой, которая поддержала наше предложение и забрала ребенка домой. На данный момент нет причин для беспокойства», — уточнила ио директора.

По словам Макеевой, школа держит ситуацию на контроле. Завтра, как отметила она, ребенок уже должен вернуться к занятиям в учебном учреждении.

Инцидент с участием первоклассника и психолога произошел в школе на северо-востоке Москвы 11 марта. По информации «Интерфакса» и РЕН ТВ, ученик был избит психологом.

По словам матери ребенка, ее сын поругался с одноклассниками и психолог «оттащила» его в класс. Источник агентства отметил, что у ребенка поверхностные травмы головы, ссадина и кровоподтеки. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК о начатой проверке по факту случившегося.

Теги: Москва, Школа, драка, психолог
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