Актриса Елена Проклова назвала Георгия Данелию великим режиссером

Сыгравшая Ларису Ивановну Комарову в фильме «Мимино» актриса Елена Проклова прокомментировала РБК смерть режиссера Георгия Данелии.

«У меня сегодня большое горе — ушел из жизни один из великих режиссеров, мой замечательный друг...И вроде бы лет он прожил очень много и сделал очень много, все равно нам будет не хватать его огромной души и доброго сердца, его такого любовного отношения к этой жизни. Давайте его проводим в последний пусть с огромной благодарностью и огромной любовью», — сказала Проклова РБК.

Режиссер Георгий Данелия умер 4 апреля на 89-м году жизни. С февраля режиссер находился в больнице, куда был госпитализирован с воспалением легких.​