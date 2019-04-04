СК проверит сообщения о вырубке леса в Подмосковье под жилой квартал

СК проверит сообщения о вырубке леса в Подмосковье под жилой квартал

Следственный комитет проводит проверку после сообщений в СМИ о том, что рядом с подмосковной усадьбой Суханово вырубили дубовую рощу под строительство жилого квартала. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления ведомства.

«Местные жители уверяют, что уже вырублены гектары леса, а предоставленные застройщиком сведения о количестве вырубленных деревьев разнятся в 20 раз. По данному сообщению <...> организовано проведение доследственной проверки», — указали в областном главке СКР.

Следователи пообещали дать правовую оценку всем обстоятельствам случившегося.

Ранее в четверг, 4 апреля, на телеканале «Россия 1» вышел сюжет о жителях деревни Лопатино в Московской области, которые намерены жаловаться в прокуратуру на строительную компанию, вырубающую лес рядом с памятником культуры — усадьбой Суханово. По их словам, дубрава исчезла за несколько дней.

Усадьба расположена в 1,5 км от города Видное. В конце XVII–XIX веков она принадлежала князьям Волконским.