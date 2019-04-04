Прибыль Почта Банка за 2018 год выросла втрое

Почта Банк по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль в 3,3 раза, до 4,9 млрд руб. (за 2017 — 1,5 млрд руб.), следует из отчета банка по международным стандартам.

Чистый операционный доход вырос на 53% и составил 40,9 млрд руб., чистый комиссионный доход увеличился на 73%, до 24,8 млрд руб. (в том числе благодаря присоединению компании «МультиКарта» Почта Банк владеет 100% акций).

Активы банка увеличились на 45%, до 360 млрд руб. Основную долю в них занимают кредиты физическим лицам, отметила член правления, финансовый директор Почта Банка Наталия Строкун. Сам кредитный портфель банка (до вычета резервов) за 12 месяцев 2018 года увеличился на 53% и составил 305 млрд руб. Основную его долю составляют кредиты наличными (254 млрд руб., рост за года — 54%), оставшуюся часть занимают POS-кредиты (36,6 млрд руб., +45%) и кредитные карты (15 млрд руб., + 40%).

Почта Банк был создан в апреле 2016 года на базе Лето банка. Его основными акционерами являются «Почта России» и ВТБ, которые владеют по 49,999988% его акций, также две акции находятся в собственности председателя правления банка Дмитрия Руденко.

