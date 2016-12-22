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ВТБ потерял две контрольные акции в Почта Банке
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ВТБ потерял две контрольные акции в Почта Банке
Финансы, 09:36
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ВТБ потерял две контрольные акции в Почта Банке
Предправления Почта Банка стал его акционером. Две акции этой кредитной организации он купил у ВТБ, который до этого владел 50% плюс одна акция банка. Теперь ВТБ и «Почта России» владеют этой кредитной организацией равноправно
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Группа ВТБ, в распоряжении которой ранее находились ​50% плюс одна акция Почта Банка, теперь владеет этой кредитной организацией ​на паритетной основе с «Почтой России» — у обеих ​по 50% минус одна акция. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.

Согласно документам финансовой организации, уточняет издание, именно он 28 декабря прошлого года стал акционером Почта Банка, купив у ВТБ две акции. Таким образом ВТБ и «Почта России» были уравнены в правах. О такой схеме владения, как пояснил газете Руденко, акционеры договорились самостоятельно «по итогам двух лет работы». Все они, по словам собеседника издания, «все так же заинтересованы в проекте Почта Банка. 

За какую сумму председатель правления кредитной организации приобрел две ее акции, Руденко не раскрыл, заверив, однако, что среди акционеров он собирается представлять сторону Почта Банка. Дополнительных условий и договоров в этой сделке нет, сообщил также изданию представитель кредитной организации, подчеркнув, что «при голосовании Руденко будет самостоятелен».

Представитель ВТБ, в свою очередь, комментируя изданию отказ группы от контроля над Почта Банком, заявил, что акционеры договорились о паритетном владении. Представитель «Почты России» тем временем напомнил, что доля госкомпании осталась прежней.

Почта Банк был создан группой ВТБ и «Почтой России» в 2016 году. При обсуждении проекта в 2015 году председатель правления ВТБ Андрей Костин допускал, что ВТБ через какой-то срок утратит контроль над Почта Банком.​ «Мы просили и получили формально контрольный пакет, для нас важно консолидировать нашу деятельность банковскую в рамках группы», — отмечал он, подчеркивая, что стороны «договорились — по всем основным вопросам они будут абсолютно равными партнерами и все ключевые задачи будут решать совместно».

При этом источник «Ведомостей», знакомый с топ-менеджерами обоих акционеров, госбанкир и один из федеральных чиновников рассказали газете, что прежде в группе «обсуждалась идея того, что в дальнейшем ВТБ может передать свою долю в Почта Банке кому-то другому». Однако представитель группы в беседе с изданием эту информацию опроверг.​ 

По данным «Банки.ру» на 1 декабря 2017 года, Почта Банк по величине активов занимал в России 41-е место. Чистая прибыль кредитной организации к тому же времени составляла 5,011 млрд. руб. (23-е место по России).​ 

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: ВТБ , «Почта России» , Почта Банк
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