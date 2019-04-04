Улицу разведчика Кудри в Киеве переименуют в честь сенатора Маккейна

Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование одной из центральных улиц украинской столицы, названной в честь разведчика Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна — американского сенатора-республиканца, который умер в конце августа прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской рады.

Секретарь совета Владимир Прокопив отметил, что политик активно отстаивал интересы Украины. «Хочу отметить, что к нам обращались общественные организации, жители, была зарегистрирована электронная петиция к городским властям с предложением увековечить имя Джона Маккейна в столичной топонимике», — сказал он.

Идею назвать одну из улиц в честь американского сенатора поддержала и семья Маккейна. В начале сентября прошлого года, спустя несколько дней после смерти Маккейна, с таким же предложением выступал и президент Украины Петр Порошенко.

​Улица Ивана Кудри находится в Печерском районе в южной части Киева. Кудря — советский разведчик времен Великой Отечественной войны, которому за время работы в НКВД удалось раскрыть 87 немецких шпионов. В 1942 году его арестовали по доносу и казнили.