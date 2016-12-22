Порошенко предложил переименовать улицу чекиста Кудри в честь Маккейна

Президент Украины Петр Порошенко предложил переименовать одну из улиц в на юге украинской столицы в честь умершего американского сенатора Джона Маккейна

Петр Порошенко (Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС)

Порошенко предлагает переименовать улицу Ивана Кудри в честь сенатора Джона Маккейна, умершего 25 августа. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на представителя Порошенко в Верховной раде Ирину Луценко.

Президент Украины уже передал обращение в городской совет Киева. «Президент обращается и просит фракции парламента поддержать его обращение в городской совет Киева о переименовании улицы Ивана Кудри — террориста, чекиста-оперативника, который действовал против украинского национально-освободительного движения — именем сенатора Джона Маккейна», — приводит агентство слова Луценко.

Параллельно с предложением назвать одну из улиц Киева в честь Маккейна выступила фракция «Народный фронт». Ее руководитель Максим Бурбак счел необходимым «выразить признательность великому американцу, который преданно поддерживал Украину в самые сложные дни и часы».

Улица Ивана Кудри расположена в южной части Киева, в Печерском районе, она идет параллельно бульвару Дружбы народов. Иван Кудря родился в Полтавской губернии Российской империи, в селе Сальково​ (ныне Киевская область). Кудря поступил на службу в НКВД в 1934 году, а в марте 1941 года был командирован в Киев. Во время Великой Отечественной войны, когда Киев был захвачен фашистскими войсками, Кудря остался в городе для создания нелегальной резидентуры, говорится на сайте Службы внешней разведки России. Также Иван Кудря в составе диверсионных групп НКВД участвовал в подрывах зданий в центре Киева — преимущественно на Крещатике.

За время работы разведчику удалось раскрыть 87 немецких агентов. Кудря был арестован по доносу в 1942 году и казнен.

На Украине Кудрю считают борцом с украинским освободительным движением. Так, в материале от 2007 года в украинском журнале «Отечество» утверждалось, что украинские националисты Емельян Сеник и Николай Сциборский были убиты в августе 1941 года в ходе операции НКВД, одним из руководителей которой был Иван Кудря (другая версия гласит, что конкурентов устранили бандеровцы).